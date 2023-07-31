Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Bankacılık sektörünün aktifleri haziranda 19,1 trilyon lira oldu  - İş-Yaşam Haberleri

        Bankacılık sektörünün aktifleri haziranda 19,1 trilyon lira oldu 

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü haziran itibarıyla 2022 sonuna kıyasla yüzde 33,1 artarak 19 trilyon 102,4 milyar liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bankacılık sektörü aktifleri 19,1 trilyon lira
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Haziran 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

        Rapora göre, haziranda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 19 trilyon 102 milyar 389 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 4 trilyon 755 milyar lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 33,1 oldu.

        Haziran 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 32 artarak 10 trilyon 9 milyar 615 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 35,8 yükselerek 3 trilyon 220 milyar 21 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,64 seviyesinde gerçekleşti.

        REKLAM

        Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, haziran 2022 sonuna göre yüzde 31,5 artarak 11 trilyon 651 milyar 281 milyon liraya yükseldi.

        Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 20,1 artışla 1 trilyon 688 milyar 411 milyon liraya ulaştı.

        Sektörün haziran sonu itibarıyla dönem net karı 250 milyar 137 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,96 seviyesinde gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Anne babalar dikkat! Furkan 3.5 yaşındaydı! Öldüren pencere!
        Anne babalar dikkat! Furkan 3.5 yaşındaydı! Öldüren pencere!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı
        Habertürk Anasayfa