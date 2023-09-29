Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.344,98 %1,54
        DOLAR 27,4155 %0,05
        EURO 29,0694 %0,20
        ALTIN 1.654,52 %0,74
        FAİZ 24,02 %1,61
        GÜMÜŞ GRAM 20,63 %3,48
        BITCOIN 27.038,00 %-0,19
        GBP/TRY 33,5960 %0,29
        EUR/USD 1,0588 %0,21
        BRENT 95,60 %0,23
        ÇEYREK ALTIN 2.704,99 %0,73
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bankacılık sektörünün aktifleri ağustosta 20,3 trilyon lira oldu  - İş-Yaşam Haberleri

        Bankacılık sektörünün aktifleri ağustosta 20,3 trilyon lira oldu 

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Ağustos 2023 döneminde 2022 sonuna kıyasla yüzde 41,7 artarak 20 trilyon 331,9 milyar liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bankacılık sektörünün aktifleri 20 trilyonu aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BDDK tarafından Ağustos 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

        Rapora göre, ağustosta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 20 trilyon 331 milyar 921 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 5 trilyon 984 milyar 531 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 41,7 oldu.

        Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 37,8 artarak 10 trilyon 449 milyar 872 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 47 yükselerek 3 trilyon 485 milyar 847 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,61 seviyesinde gerçekleşti.

        REKLAM

        Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 45,9 artarak 12 trilyon 931 milyar 601 milyon liraya yükseldi.

        Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 32,4 artışla 1 trilyon 860 milyar 713 milyon liraya ulaştı.

        Ağustos 2023 döneminde sektörün dönem net karı 350 milyar 589 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,51 seviyesinde gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        Habertürk Anasayfa