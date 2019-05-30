30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BDDK tarafından, nisan ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
Rapora göre, nisan sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 286 milyar 940 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 419 milyar 514 milyon lira arttı.
Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 564 milyar 284 milyon lira, menkul değerler 566 milyar 319 milyon lira oldu. 2018 yıl sonuna göre menkul değerler toplamı yüzde 18,5 sektörün aktif büyüklüğü yüzde 10,8, krediler toplamı da yüzde 7,1 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,05 oldu.
SEKTÖRÜN DÖNEM NET KARI 16 MİLYAR 166 MİLYON LİRA OLDU
Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat nisanda, 2018 sonuna göre yüzde 11,6 artarak 2 trilyon 272 milyar 760 milyon liraya yükseldi.
2018 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 4,2 artarak 439 milyar 595 milyon liraya ulaştı.
Nisan 2019 döneminde sektörün dönem net karı 16 milyar 166 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 16,89 seviyesinde gerçekleşti.
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