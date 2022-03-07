TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, yazılı açıklamasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bankacılık sektöründeki kadın çalışanların sektördeki yerini, rakamlar ışığında değerlendirerek, kadın müşteriler için yapılan çalışmaları aktardı.
Sağlıklı bir ekonomik ve sosyal kalkınma için kadınların iş hayatındaki varlıklarını artırmasının çok önemli olduğunu dile getiren Çakar, "Bu bilinçle sektörümüz, hem kadınların bankacılık sektöründeki temsili hem de kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik birçok çalışmaya imza atıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Alpaslan Çakar, TBB'nin kurulduğu 1958'den bu yana sektöre ilişkin birçok istatistik tuttuğunu ve kamuoyuyla paylaştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Elimizdeki bu veriler sayesinde bankacılık sektöründe görev yapan kadın çalışanların demografisini takip edebiliyoruz. Derlediğimiz bilgiler 1963 yılında yüzde 27 olan kadın çalışan oranının 2021 Eylül sonu itibarıyla yüzde 50’ye ulaştığını, 1960’lardan bugüne neredeyse iki kat arttığını gösteriyor ki bu sevindirici bir gelişme. TÜİK verilerine baktığımızda da 90’lı yıllarda Türkiye’de kadın çalışan oranı yüzde 29 civarındayken günümüzde yüzde 31’e çıktı. Bankacılık sektörünün kadın istihdamı konusunda Türkiye ortalamasının yaklaşık 20 puan üzerinde olduğunu görüyoruz. Türkiye Bankalar Birliği’nde de sektöre benzer bir demografik yapı var. Çalışanlarımızın yüzde 50’si kadın."
YÖNETİM KADEMELERİNDE KADIN YÖNETİCİ ORANI ARTIYOR
Bankaların üst yönetim kademelerindeki kadın çalışan oranında da devam eden bir artış olduğunu bildiren Çakar, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlerindeki kadın oranının 2013 yılında yüzde 12’iken, bugün 7 puan artarak yüzde 19’a yükseldiğini, üst yönetim kademelerinde 125 kadının görev yaptığını dile getirdi.
Sektörde çalışan kadınların eğitim seviyesinin de yüksek olduğunu belirten Çakar, kadın çalışanların yüzde 92’sinin lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olduğunu aktardı.
Alpaslan Çakar, bankaların özel kredilendirme uygulamalarıyla kadın girişimcileri destekleyerek ekonomik faaliyete katılımlarına destek olduklarını, danışmanlık verdiklerini, kadınlara ilham ve destek olması amacıyla cesaretlendirme programları hazırladıklarını ve finansal okuryazarlık eğitimleri düzenlediklerini kaydetti.
Çakar ayrıca bankaların bu kapsamdaki çalışmalarının TBB internet sitesinde listelenmeye başlandığını kaydetti.
Açıklamaya göre, bankaların kadın girişimcilere özel olarak sundukları çalışmalara (ürünler, tanıtımları, bilgilendirmeler, eğitimler vb.) Birliğin "www.tbb.org.tr/kadin" internet sayfasından ulaşılabiliyor.
Bugüne özel olarak hazırlanan "Bankalarda Kadın Çalışanlar" başlıklı araştırma sunumu da "https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/8821/Bankalarda_Kadin_Calisanlar-Mart_2022.pdf" adresinde yer alıyor.
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