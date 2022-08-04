Mevduatlarda 172 milyar liralık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 29 Temmuz ile biten haftada 172 milyar 442 milyon 790 bin lira artarak 7 trilyon 694 milyar 830 milyon 544 bin liraya yükseldi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1.98 artışla 3 trilyon 218 milyar 85 milyon 288 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2.80 yükselişle 4 trilyon 159 milyar 515 milyon 939 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 242 milyar 980 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 212 milyar 695 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 29 Temmuz itibarıyla 1 milyar 948 milyon dolarlık artış görüldü.
TİCARİ KREDİLERDE HAFİF YÜKSELİŞ
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0.68 artarak 879 milyar 338 milyon 317 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0.72 artışla 774 milyar 830 milyon 745 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 3.65 yükselişle 439 milyar 553 milyon 878 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 320 milyar 648 milyon 83 bin lirası konut, 18 milyar 624 milyon 549 bin lirası taşıt ve 540 milyar 65 milyon 685 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 29 Temmuz ile biten haftada 76 milyar 492 milyon 270 bin lira artarak 6 trilyon 235 milyar 823 milyon 918 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66.19 artış kaydetti.
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