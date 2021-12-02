AA

Bankacılık sektörü toplam mevduatı geçen hafta yüzde 6,2'lik artışla ilk defa 5 trilyon liranın üzerine çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Kasım itibarıyla 227 milyar 281 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 425 milyar 748 milyon liradan 4 trilyon 653 milyar 29 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 295 milyar 437 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 6,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, ilk defa 5 trilyon liranın üzerine çıkarak 5 trilyon 69 milyar 571 milyon lira oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER 678 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 26 Kasım itibarıyla 6 milyar 474 milyon lira artarak 757 milyar 603 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 290 milyar 890 milyon lirası konut, 13 milyar 828 milyon lirası taşıt ve 452 milyar 886 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 27 milyar 44 milyon lira artarak 678 milyar 541 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 3,24 artarak 196 milyar 523 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 81 milyar 35 milyon lirası taksitli, 115 milyar 488 milyon lirası taksitsiz oldu.

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 833 milyon lira artarak 157 milyar 600 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 121 milyar 538 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 7 milyar 158 milyon lira artarak 860 milyar 343 milyon lira oldu.