Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Eylül haftası itibarıyla 33 milyar 422 milyon lira arttı.
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 900 milyar 561 milyon liradan 3 trilyon 933 milyar 984 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 10 Eylül haftası itibarıyla 50 milyar 599 milyon lira artış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 1,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 973 milyar 818 milyon lira oldu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER 601.6 MİLYAR LİRA OLDU
Tüketici kredileri tutarı, 10 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre 3 milyar 912 milyon lira artarak 730 milyar 300 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 281 milyar 415 milyon lirası konut, 14 milyar 454 milyon lirası taşıt ve 434 milyar 431 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 425 milyon lira yükselerek 601 milyar 605 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,2 artarak 183 milyar 693 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 73 milyar 989 milyon lirası taksitli, 109 milyar 704 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Eylül haftası itibarıyla 153 milyon lira artarak 149 milyar 813 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 345 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyon lira artarak 813 milyar 77 milyon lira oldu.
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