Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Haziran itibarıyla 16 milyar 678 milyon lira arttı.
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar 110 milyon liradan 3 trilyon 900 milyar 789 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 22 milyar 232 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 893 milyar 305 milyon lira oldu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Haziran itibarıyla 4 milyar 313 milyon lira artarak 704 milyar 601 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 277 milyar 130 milyon lirası konut, 14 milyar 752 milyon lirası taşıt ve 412 milyar 720 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 567 milyon lira azalarak 605 milyar 392 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,5 artarak 163 milyar 266 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 64 milyar 851 milyon lirası taksitli, 98 milyar 415 milyon lirası taksitsiz oldu.
TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 337 milyon lira artarak 149 milyar 95 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 284 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 5 milyar 630 milyon lira artarak 803 milyar 700 milyon lira oldu.
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