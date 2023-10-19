Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.923,13 %1,03
        DOLAR 27,9986 %-0,02
        EURO 29,6859 %0,50
        ALTIN 1.759,32 %0,42
        FAİZ 23,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,60 %0,18
        BITCOIN 28.457,00 %0,70
        GBP/TRY 34,0079 %-0,06
        EUR/USD 1,0574 %0,35
        BRENT 90,78 %-0,79
        ÇEYREK ALTIN 2.876,62 %0,43
        Haberler Ekonomi Para Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 751,4 milyar lira oldu - Para Haberleri

        Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 751,4 milyar lira oldu

        Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 72 milyar 708 milyon lira artarak 10 trilyon 751 milyar 390 milyon liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bankacılık sektörü kredi hacminde yükseliş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 13 Ekim itibarıyla 72 milyar 708 milyon lira arttı.

        Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 678 milyar 681 milyon liradan 10 trilyon 751 milyar 390 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 282 milyar 87 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 13 trilyon 623 milyar 941 milyon lira oldu.

        Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 13 Ekim itibarıyla 8 milyar 956 milyon lira artışla 1 trilyon 453 milyar 147 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 445 milyar 101 milyon lirası konut, 87 milyar 979 milyon lirası taşıt ve 920 milyar 66 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        REKLAM

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 387 milyon lira artarak 1 trilyon 246 milyar 185 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 artışla 977 milyar 590 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 428 milyar 108 milyon lirası taksitli, 549 milyar 482 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 342 milyon lira artarak 169 milyar 49 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 144 milyar 513 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 25 milyar 156 milyon lira artarak 2 trilyon 330 milyar 234 milyon lira oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Bebeğini gömen anne hakkında yeni gelişme!
        Bebeğini gömen anne hakkında yeni gelişme!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Habertürk Anasayfa