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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 463,1 milyar lira oldu - Para Haberleri

        Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 463,1 milyar lira oldu

        Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 38 milyar 371 milyon lira artarak 10 trilyon 463 milyar 132 milyon liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:21 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:22
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        Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Eylül itibarıyla 38 milyar 371 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 424 milyar 761 milyon liradan 10 trilyon 463 milyar 132 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 98 milyar 422 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 13 trilyon 33 milyar 50 milyon lira oldu.

        Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Eylül itibarıyla 729 milyon lira azalışla 1 trilyon 437 milyar 797 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 447 milyar 490 milyon lirası konut, 87 milyar 286 milyon lirası taşıt ve 903 milyar 21 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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        Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 230 milyon lira azalarak 1 trilyon 204 milyar 575 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 artışla 924 milyar 698 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 422 milyar 44 milyon lirası taksitli, 502 milyar 654 milyon lirası taksitsiz oldu.

        BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 348 milyon lira azalarak 172 milyar 543 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 148 milyar 718 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 982 milyon lira artarak 2 trilyon 245 milyar 362 milyon lira oldu.

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