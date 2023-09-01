Bankacılık sektörü kredi hacminde 16.3 milyar liralık düşüş

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Ağustos itibarıyla 16 milyar 334 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 366 milyar 32 milyon liradan 10 trilyon 349 milyar 698 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 95 milyar 161 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 892 milyar 93 milyon lira oldu.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Ağustos itibarıyla 15 milyar 241 milyon lira artışla 1 trilyon 434 milyar 174 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 447 milyar 99 milyon lirası konut, 87 milyar 84 milyon lirası taşıt ve 899 milyar 991 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 394 milyon lira azalarak 1 trilyon 206 milyar 297 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,9 artışla 889 milyar 973 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 410 milyar 220 milyon lirası taksitli, 479 milyar 753 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 171 milyon lira azalarak 172 milyar 16 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 147 milyar 666 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar, 69 milyar 322 milyon lira artarak 2 trilyon 243 milyar 290 milyon lira oldu.