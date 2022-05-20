Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 13 Mayıs itibarıyla 132 milyar 895 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 644 milyar 101 milyon liradan 5 trilyon 776 milyar 996 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 165 milyar 172 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 339 milyar 479 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 846 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 13 Mayıs itibarıyla 13 milyar 171 milyon lira artışla 845 milyar 906 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 324 milyar 296 milyon lirası konut, 18 milyar 488 milyon lirası taşıt ve 503 milyar 122 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 10 milyar 242 milyon lira artarak 788 milyar 556 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,4 artışla 247 milyar 503 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 99 milyar 340 milyon lirası taksitli, 148 milyar 163 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 284 milyon lira artarak 161 milyar 469 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 56 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 69 milyon lira artarak 1 trilyon 170 milyar 891 milyon lira oldu.
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