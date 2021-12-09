Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Aralık itibarıyla 245 milyar 789 milyon lira arttı.
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 653 milyar 29 milyon liradan 4 trilyon 898 milyar 818 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 312 milyar 509 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 6,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 382 milyar 80 milyon lira oldu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER 700 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 3 Aralık itibarıyla 2 milyar 910 milyon lira artarak 760 milyar 513 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 292 milyar 910 milyon lirası konut, 13 milyar 657 milyon lirası taşıt ve 453 milyar 945 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 25 milyar 408 milyon lira artarak 703 milyar 949 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 artarak 199 milyar 280 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 82 milyar 741 milyon lirası taksitli, 116 milyar 540 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 3 milyar 99 milyon lira artarak 160 milyar 698 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 123 milyar 697 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 633 milyon lira artarak 864 milyar 976 milyon lira oldu.
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