Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil),24 Mayıs ile biten haftada 8 milyar 466 milyon 652 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 488 milyar 420 milyon 924 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 24 Mayıs haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,34, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,31 yükseldi.