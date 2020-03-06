Bankacı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katındaki dairede oturan Pınar Baykan'a ulaşamayan eşi, yakınlarını aradı. Eve gelen yakınları, Baykan'ın bıçaklanmış halde yerde yattığını görünce polise haber verdi.Eve gelen ekipler, karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan Pınar Baykan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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