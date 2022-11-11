Banka soyguncusu 1 yıl sonra yakalandı

İHA

Gaziantep'te silahlı banka soygunu yapan kişi, bir yıl sonra İstanbul'da yakalandı.

Olay, 30 Aralık 2021'de Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, silahlı ve maskeli bir şekilde bankaya gelen S.A., silahlı soygun ve yağma yaptıktan sonra banka güvenlik görevlisinin de silahını alarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

AYLARCA İZİ SÜRÜLDÜ, İSTANBUL'DA YAKALANDI

Ekiplerin aylar süren çalışmasında şüpheli S.A.'nın İstanbul'da olduğu tespit edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile şüpheli, saklandığı adreste yakalandı. Daha sonra Gaziantep'e getirilen S.A., yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.