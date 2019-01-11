BDDK'nın banka kartları ve kredi kartlarıyla ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı



Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğine göre BDDK, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alacak.

Resmi Gazete'de yer alan değişiklik duyurusu şöyle:



"10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır."



YEDİNCİ MADDENİN YENİ HALİ



"(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Kurulca belirlenir."