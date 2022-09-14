Banka hisselerinde düşüş sürüyor

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Banka hisselerinde dün kapanışa doğru başlayan düşüş bugüne de taşındı.

TASİ 15.30 itibarıyla BIST Bankacılık endeksi yüzde 9.6'lık düşüşle 4.060 puana geriledi. Dünyada Fed'e yönelik beklentilerle başlayan satış dalgasından Borsa İstanbul da payını aldı.

BIST 100 yüzde 2.3 gerilerken banka hisseleri bu düşüşte etkili oldu. Analistler söz konusu hisselerde son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından bir düzeltme yaşandığını, küresel olarak esen negatif rüzgarların da bu düşüşlere katkıda bulunduğunu belirtti.

Bunun yanında HABERTURK'ten Rahim Ak'ın haberine göre dün kapanışa doğru yaşanan düşüşü tetikleyen önemli nedenlerinden birisi Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı tarafından yapılan bir açıklama oldu. Vakfın gün içinde Akbank hissesi satmasının duyulması piyasada endişe yarattı. Akşam saatlerinde vakıf 8 milyon adet Akbank hissesi satacağını açıkladı. Satışın tutarı 150 milyon lira olsa da bu satış düzeltme bekleyen yatırımcıyı harekete geçirdi.

Son düşüşlere rağmen bankacılık endeksi son 1 ayda yüzde 57, 2022 genelinde ise yüzde 148 yükseldi.