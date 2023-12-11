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        Haberler Gündem Banka bırakılan sırt çantası fünye ile patlatıldı - Güncel haberler

        Banka bırakılan sırt çantası fünye ile patlatıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir parkta bırakılan sırt çantası bomba imha uzmanı polis tarafından fünye ile patlatıldı. Çantada yapılan kontrollerde çok sayıda içki şişesi bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 21:24 Güncelleme: 11.12.2023 - 21:24
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        Banka bırakılan sırt çantası fünye ile patlatıldı
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        Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan duraklara yakın mevkideki parkta meydana geldi.

        Parktaki bankta sahipsiz bir sırt çantası olduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı çantanın bulunduğu yerdeki cadde ve parkları araç ve yaya trafiğine kapattı.

        Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan sırt çantasından çok sayıda içki şişesi çıktı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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