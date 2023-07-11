Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza

        ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America'nın yasa dışı ücretler almak, kredi kartı ödüllerini alıkoymak ve sahte hesaplar açmak suçlamaları üzerine 250 milyon dolar ödeyeceği bildirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 17:52
        Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tüketici Finansal Koruma Bürosu'ndan (CFPB) yapılan açıklamada, söz konusu suçlamalar nedeniyle Bank of America'ya karşı harekete geçildiği kaydedildi.

        Açıklamada, hesaplarında yetersiz bakiye bulunan müşterilere uygulanan ücretleri ikiye katlaması, kredi kartı müşterilerine vadedilen ödül ikramiyelerini alıkoyması ve hassas kişisel bilgilerin, müşterinin bilgisi veya yetkisi olmadan hesap açmak için kötüye kullanılması nedenleriyle Banka'ya, müşterilerine 100 milyon dolardan fazla ödeme talimatı verildiği aktarıldı.

        Bank of America'nın ayrıca, tespit edilen yasa dışı işlemler nedeniyle Para Birimi Kontrol Ofisi'ne (OCC) 60 milyon dolar, CFPB'ye de 90 milyon dolar ceza ödeyeceği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen CFPB Direktörü Rohit Chopra, söz konusu uygulamaların yasa dışı olduğunu ve müşterilerin güvenini zedelediğini belirterek, "CFPB, bankacılık sistemi genelinde bu uygulamalara son verecek." ifadesini kullandı.

        Bank of America, 68 milyon kişi ve küçük işletme müşterisine hizmet veriyor. 31 Mart 2023 itibarıyla 2,4 trilyon dolarlık konsolide aktifi ve 1,9 trilyon dolarlık yurt içi mevduatı bulunan Bank of America, ABD'deki en büyük ikinci banka konumunda bulunuyor.

        CFPB, geçen yıl da ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo'ya otomobil ve konut kredilerinin (mortgage) yanı sıra mevduat hesaplarını kötü yönettiği suçlamalarıyla 3,7 milyar dolar ceza vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme
        Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        5 kişinin öldüğü kazada takograf oyunu!
        5 kişinin öldüğü kazada takograf oyunu!
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!