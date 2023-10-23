Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Bangladeş’te tren kazası: 17 ölü, 100’den fazla yaralı

        Bangladeş’te tren kazası: 17 ölü, 100’den fazla yaralı

        Bangladeş'te yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 19:22 Güncelleme: 23.10.2023 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bangladeş'te tren kazası
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bangladeş’in Bhairab kentinde yerel saatle 16.00 sıralarında yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpıştı. Kaza bölgesine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Yetkililer, yolcu treninin iki vagonun çarpışma sonucu raydan çıktığını ifade ederek, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 100’den fazla kişinin de yaralandığını ifade etti.

        Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirterek, raydan çıkan vagonların altında ezilen ve mahsur kalanların olduğunu aktardı. Yetkililer, kazayla ilgili iki soruşturma başlatırken, gönüllülerin kan bağışı yapması için çağrıda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bangladeş
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Habertürk Anasayfa