Bangladeş’te dang hummasının "DENV-3" varyantının baskın tür olduğu açıklandı

Dang hummasının hızla yayıldığı ülkede bulaşıcı virüsün doğasına ilişkin araştırmalar sürüyor.
Bangladeş Bilimsel ve Endüstriyel Araştırmalar Konseyinin (BCSIR) başkent Dakka’daki laboratuvarında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 20 hastadan alınan virüs örneklerinin genom dizilişleri incelendi.
20 virüs örneğinin hepsinde, dang hummasının daha bulaşıcı ve daha ölümcül varyantı DENV-3'ün tespit edildiğini belirten araştırmacılar, söz konusu varyantın Dakka’da ve ülkenin diğer bölgelerinde baskın tür olduğunu bildirdi.
Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan BCSIR baş yetkilisi Salim Khan, "Dünyada bilinen toplam 4 Dang humması varyantı (DENV 1-4) vardır ve 'DENV-2 ve 3' diğer varyantlara kıyasla daha ölümcüldür." değerlendirmesinde bulundu.
"DENV-1" ve "DENV-2" varyantlarının ülkede zaten mevcut olduğunu belirten Khan, genom dizilimleri üzerine yapılan çalışma ile DENV-3 virüsünün ülkede ilk kez tespit edildiğini söyledi.
Bu yıl 29 Ağustos itibarıyla Bangladeş’te dang hummasına yakalanan 9 bin 857 kişi hastaneye kaldırılırken, virüse yakalanan 42 kişi hayatını kaybetti.
Dang humması nedeniyle temmuz ayında 12, bu ay 13 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu 25 kişiden 5'inin çocuk olduğu kaydedilmişti.
- Dang humması
Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.
Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.
Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.
Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.
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