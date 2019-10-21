Güney Asya ülkelerinden Bangladeş'te, ülkenin iki büyük partisinden biri olan Avami Birliği'ne mensup meclis üyesi Tamanna Nusrat, okuduğu üniversitede sınavlara para karşılığında benzerlerini soktuğu gerekçesiyle okuldan atıldı.

Olay, Nagorik TV adlı özel televizyon kanalının, Nusrat yerine sınava giren kadınlardan birisini görüntülemesiyle ortaya çıktı.

Parlamentoya geçen yıl giren Nusrat, Bangladeş Açık Üniversitesi’nde Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden lisans derecesine sahip.

Okul yönetimi, Nusrat'ın ülkenin önde gelen ailelerinden birisine mensup olduğunu, bu nedenle skandala okul çalışanlarının da ortak olduğunu vurgularken, Nusrat açıklama yapmaktan kaçındı.