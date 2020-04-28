Bangladeş'ten komşu ülkelere Arakanlı sığınmacıların yükünü paylaşma çağrısı

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bangladeş, komşu ülkelere Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslüman sığınmacıların yükünü paylaşma çağrısı yaptı.
Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, AA'ya yaptığı açıklamada, Malezya'ya gitmek isterken tekneleri denizde sürüklenen yaklaşık 500 Arakanlı Müslüman sığınmacıyla ilgili "Bengal Körfezi ve Andaman Denizi çevresinde 8 ülke bulunuyor ve Arakanlılara sığınma hakkı vermek hepsini sorumluluğudur." dedi.
Momen, Arakanlı sığınmacılarla ilgili herhangi bir kriz durumunda uluslararası organizasyonlar tarafından kendilerinin işaret edildiğini belirterek, "Uluslararası Deniz Hukukuna göre, bu insani felaketin yükünü paylaşmak körfez çevresindeki tüm ülkelerin sorumluluğudur." ifadesini kullandı.
Kendi ülkesinin bir milyondan fazla Arakanlı sığınmacıya ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Momen, "Bu insan hakları örgütlerinin ülkeleri de öne çıkmalı, onların yeterince kaynak ve kabiliyeti de var." diye konuştu.
Momen, uluslararası toplumu sadece Bangladeş'e baskı yapmamaya çağırarak, "Onlar Bangladeşli değil, Bangladeş tüm Arakanlılara sahip çıkmak zorunda bırakılmamalı. Şimdi dürüst olma ve doğru adımları atma zamanıdır." dedi.
Bangladeş, Bengal Körfezi'nde haftalardır teknelerde mahsur kalan yaklaşık 500 Arakanlıya sığınma hakkı vermesi konusunda uluslararası kuruluşlar tarafından baskıya uğruyor.
Malezya'ya gitmek isterken tekneleri denizde sürüklenen yaklaşık 500 Arakanlı sığınmacı, 15 Nisan'da açlıktan ölmek üzereyken Bangladeş Sahil Güvenliği tarafından kurtarılmıştı.
Malezya, salgın nedeniyle Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen 200 Arakanlı sığınmacıyı 17 Nisan'da geri çevirmişti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise Momen'e limanları açmaları ve teknelerdekilerin inmelerine izin verilmesini talep eden bir mektup yazmıştı.
Momen de geçen hafta yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hiçbir Arakanlı Müslüman'ın ülkeye girmesine izin vermeyeceklerini belirtmişti.
- İnsan hakları örgütlerinden Bangladeş dahil bölge ülkelerine teknelerdeki sığınmacıları kabul etme çağrısı
Özgür Rohingya Koalisyonu, yaptığı yazılı açıklamada, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri ile bölge ülkelerini "Myanmar'daki katliamlardan kaçan sığınmacıları acil olarak kabul etmeye" çağırdı.
Açıklamada, sığınacak bir ülke bulamayan yüzlerce sığınmacının teknelerde mahsur kalmasının insan haklarının en temel düzeyde ihlal edilmesi anlamına geldiği vurgulandı.
Teknelerdekilerin çoğunun çocuk ve kadın olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Myanmar'daki katliamlardan kaçan ve insan kaçakçılarının potansiyel kurbanları olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arakanlılara güvenli bir yer vermek ve insani yardım yapmak ülkelerin yükümlülüğüdür." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Hla Kyaw, sığınmacıların içme suyu gibi temel ihtiyaçlardan bile yoksun olduğuna işaret ederek, "Eğer Bangladeş sırtını dönerse yüzlerce kişi hayatını kaybedecek." ifadesini kullandı.
- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
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