52 kişinin hayatını kaybettiği yangında fabrika sahibi tutuklandı

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Bangladeş'te başkent Dakka'daki gıda ve içecek fabrikasında çıkan yangında 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hashem Foods'un sahibi Abul Hashem ve dört oğlu cumartesi günü gözaltına alınan sekiz kişi arasındaydı. Polis, hepsinin cinayet suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

BBC’nin aktardığı habere göre, yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunun ana çıkışın kilitli olması nedeniyle binanın içinde mahsur kaldığını söyledi. Acil durum ekipleri, hayatını kaybedenlerin çoğunun üçüncü katta mahsur kaldığını aktardı.

Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da vardı ve çocuk işçi çalıştırmaya ilişkin fabrikaya ayrı bir soruşturma da başlatıldı.

Bangladeş Çalışma Bakanı Monnujan Sufian, AFP haber ajansına hastaneye gittiğini ve yangın sonra 14 yaşında hayatta kalanlarla konuştuğunu söyledi. Çalışma Bakanı, ‘‘Çocuk işçiliği kanıtlanırsa mal sahibi ve müfettişler hakkında işlem yapacağız.’’ ifadelerine yer verdi.

ŞİRKET HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Hashem Foods adlı şirketin çok uluslu Sajeeb Group şirketinin bir birimi olduğu biliniyor. Yangın çıkan şirketin üst düzey yetkilileri de şirketin sahibi ile birlikte tutuklandı.

Tutuklanan şirket sahibi Bangladeş medyasında, ‘‘çalışanlar tarafından dikkatsizce atılan bir sigaranın yangını başlatabileceği’’ açıklamasını yaptı.

2013 yılında Rana Plaza faciasının ardından dokuz katlı bir bina çökmüş ve 1,100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından güvenlik reformları vaat edilmişti.

2019'da Dakka'da kimyasalların yasa dışı olarak depolandığı apartmanlarda çıkan yangında da en az 70 kişi hayatını kaybetti.