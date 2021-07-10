52 kişinin hayatını kaybettiği yangında fabrika sahibi tutuklandı

Bangladeş'te başkent Dakka'daki gıda ve içecek fabrikasında çıkan yangında 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Hashem Foods'un sahibi Abul Hashem ve dört oğlu cumartesi günü gözaltına alınan sekiz kişi arasındaydı. Polis, hepsinin cinayet suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
BBC’nin aktardığı habere göre, yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunun ana çıkışın kilitli olması nedeniyle binanın içinde mahsur kaldığını söyledi. Acil durum ekipleri, hayatını kaybedenlerin çoğunun üçüncü katta mahsur kaldığını aktardı.
Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da vardı ve çocuk işçi çalıştırmaya ilişkin fabrikaya ayrı bir soruşturma da başlatıldı.
Bangladeş Çalışma Bakanı Monnujan Sufian, AFP haber ajansına hastaneye gittiğini ve yangın sonra 14 yaşında hayatta kalanlarla konuştuğunu söyledi. Çalışma Bakanı, ‘‘Çocuk işçiliği kanıtlanırsa mal sahibi ve müfettişler hakkında işlem yapacağız.’’ ifadelerine yer verdi.
ŞİRKET HAKKINDA NE BİLİNİYOR?
Hashem Foods adlı şirketin çok uluslu Sajeeb Group şirketinin bir birimi olduğu biliniyor. Yangın çıkan şirketin üst düzey yetkilileri de şirketin sahibi ile birlikte tutuklandı.
Tutuklanan şirket sahibi Bangladeş medyasında, ‘‘çalışanlar tarafından dikkatsizce atılan bir sigaranın yangını başlatabileceği’’ açıklamasını yaptı.
2013 yılında Rana Plaza faciasının ardından dokuz katlı bir bina çökmüş ve 1,100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından güvenlik reformları vaat edilmişti.
2019'da Dakka'da kimyasalların yasa dışı olarak depolandığı apartmanlarda çıkan yangında da en az 70 kişi hayatını kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!