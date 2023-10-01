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        Haberler Dünya Bangladeş'teki dang humması salgınında can kaybı bini aştı

        Bangladeş'teki dang humması salgınında can kaybı bini aştı

        Bangladeş'te dang humması salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 6'ya ulaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:24
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        Bangladeş'te can kaybı bini aştı
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        Bangladeş'te dang hummasına bağlı can kaybı artıyor. Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısının bin 6’ya yükseldiği bildirildi. Ülkede her gün binlerce kişi dang humması nedeniyle hastanelere başvururken, uzmanlar, dang hummasının zamanında tespit edilememesi ve hastaneye geç yatış nedeniyle bu yıl ölüm oranının arttığını ifade etti.

        "BAŞARAMADIK"

        Bangabandhu Tıp Fakültesi’nden Doçent Rafiqul İslam yaptığı açıklamada, dang hummasının ülkenin 64 bölgesinde ilk kez yayıldığını belirterek, muson mevsiminde ya da başka zamanlarda temiz tutulması gereken yerlerin temizlenmediğini ifade etti. Dang hummasının Bangladeş'in her yerine yayıldığını aktaran Rafiqul, “İlgisizlik nedeniyle dang hummasını kontrol altına almayı başaramadık” dedi.

        Bangladeş’te dang hummasına bağlı can kayıpları son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, geçtiğimiz sene dang hummasından sadece 281 kişi hayatını kaybetmişti.

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        #bangladeş
        #Dang humması
        #haberler
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