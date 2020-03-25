Bangladeş'te yeni tip koronavirüs nedeniyle toplu taşıma yasaklandı

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
DAKKA/İSLAMABAD/ Bangladeş'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için alınan önlemler çerçevesinde tüm toplu taşıma araçlarıyla seyahatlerin askıya alınması kararlaştırıldı.
Karayolu Taşımacılığı ve Köprüler Bakanı Obaidul Kader, yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde kara yoluyla yapılan tüm toplu taşımanın, 26 Mart'tan 4 Nisan'a kadar durdurulmasına karar verildi. Kamyonlar, kapalı kamyonetlerle ilaç, yakıt ve bozulabilir ürünler taşıyan araçlar, yasak kapsamı dışında kalacak." dedi.
Kader, halkı; kamyon veya yüklü araçlarla seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.
- Banliyö ve posta treni hizmetleri de askıya alındı
Bangladeş Yurtiçi Su Taşımacılığı Kurumu (BIWTA) Başkanı Commodore Golam Sadeq, AA muhabirine, "(Kovid-19 salgını nedeniyle) tüm seferleri erteledik." dedi.
Bangladeş Demiryolu İdaresi, ülke genelinde tüm yerel, banliyö ve posta treni hizmetlerinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını bildirdi.
Hükümet, dün gece yarısından itibaren bir sonraki duyuruya kadar tüm yurt içi ticari uçuşları askıya alma kararı verdi.
Yeni tip koronavirüsün şimdiye kadar 39 kişide görüldüğü Bangladeş'te, virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
- Pakistan'da tüm yurt içi uçuşlar askıya alınıyor
Pakistan'da yetkililer, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla 26 Mart'tan 2 Nisan'a kadar yurt içi uçuş seferlerinin askıya alınmasını kararlaştırdı.
Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Abdul Sattar Khokhar, yurt içi uçuşlara getirilen yasağın, kargo ve özel uçuşlar için geçerli olmadığını söyledi.
Öte yandan Lahor şehrinde görev yapan basın mensubu 3 kişide yeni tip koronavirüse rastlandığı bildirildi.
Yetkililer, 24 NewsHD kanalının 2, AbbTakk TV kanalının bir muhabirinde virüs tespit edildiğini belirtti.
- Virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi
Pakistan'da şimdiye dek toplam 972 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.
Hükümet, hafta sonu virüs salgını nedeniyle tüm uluslararası uçuşları durdurmuştu.
Bangladeş ve Pakistan'da, önceki gün yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler çerçevesinde, ülke genelinde asker konuşlandırılması kararı alınmıştı.
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