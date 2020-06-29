Bangladeş'te tekne alabora oldu: 28 ölü

İtfaiye görevlisi Rozina Islam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Dakka'nın eteklerinden geçen Buriganga Nehri'nde batan teknedeki 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.
Kazada ölenler arasında 3 çocuk bulunduğu bilgisini paylaşan Islam, "Yolcu teknesi, bu sabah diğer bir tekneyle çarpışmasının ardından alabora oldu." dedi.
Buriganga Nehri'nde, itfaiye ekipleri ve donanma birliklerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, onlarca kişinin hala kayıp olduğu belirtiliyor.
Batan teknede kaç kişi olduğu henüz net olarak bilinmezken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
- Bazı yolcular yüzerek karaya ulaşmayı başardı
Dhaka Tribune'ün haberine göre, İtfaiye görevlisi Rojina Akhter, "Morning Bird" isimli tekneye, kendisinden daha büyük tekne "Moyour-2"nin çarptığını ve Morning Bird'ün, kısa süre içinde suya gömüldüğünü aktardı.
Sadarghat emniyet yetkilisi Rejaul Karim Vhuiyan, kazanın yaşandığı esnada batan teknenin yaklaşık 50 ila 60 yolcusu ile Munshiganj bölgesinden geldiğini belirtti.
Bölge sakinleri ve görgü tanıkları, büyük teknenin arkadan çarpmasıyla teknenin batmaya başladığını, bazı yolcuların yüzerek karaya ulaşmayı başardığını söyledi.
Diğer yandan, Bangladeş Başbakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Şeyh Hasina'nın, kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğu ve ölenlerin yakınlarına taziyede bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, Şeyh Hasina'nın, gelişmeleri ve kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği bildirildi.
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