Bangladeş'te altı militan üyeye idam cezası verildi

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AA'nın aktardığı habere göre, Terörle Mücadele Özel Mahkemesi Hakimi Mucibur Rahman, ülkede LGBT haklarıyla ilgili yayımlanan tek dergide editörlük yapan ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nda çalışan Xulhaz Mannan ile arkadaşı Mahbub Rabbi Tonoy'un Nisan 2016'da başkent Dakka'da uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Hakim Rahman, cinayetlerle ilgili haklarında soruşturma açılan 8 kişiden 6'sının suçlu bulunduğu açıkladı. Söz konusu 6 kişi hakkında idam kararı verildiğini belirten Rahman, davadaki diğer 2 kişinin ise beraat ettiğini söyledi.

Mannan, bir dönem ABD'nin Dakka Büyükelçiliğinde de görev yapmıştı.

LGBT haklarına dair yayım yapan "Roopbaan" adlı dergide editör olan Mannan, aynı zamanda Bangladeş Eğitim Bakanı Dipu Moni'nin kuzeniydi.

Reuters, Roobbaan dergisinin resmi bir izine sahip olmadığını yazarken ülkede marjinalleştirilen gruplara yönelik 2016 ylılında bir dizi saldırının olduğu belirtildi.

Bangladeş'te, 2016 yılında, birçok farklı ülke vatandaşına, dini azınlıklara, blog yazarlarına yönelik ölümcül saldırılar düzenlenmişti.

Reuters, saldırının El Kaide'nin bölgesel kolu Ensar El-İslam tarafından üstlenildiğini ve cinayetin ülkedeki ateist blogcular, akademisyenler ve diğer azınlıklara yönelik, 170 milyonluk nüfuslu Güney Asya ülkesini derinden sarstığını aktardı. Saldırının birçok kişinin saklanmasına veya yurt dışına kaçmasına neden olan bir dizi saldırının parçası olduğun belirtildi.

Savcı Golam Sarwar Khan, davadaki sekiz sanıktan altısının cinayetten suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırıldığını söyledi. Savcı aynı zamanda El Kaide'den ilham alan yerel militan örgüt Ansar Ullah Bangla Ekibi'ne üye olmaktan da 6 kişiyi mahkûm ettiğini söyledi.

Savunma avukatı Nazrul İslam ise idam cezasına itiraz edeceğini söyledi.

Yargının kararından memnun olduğunu söyleyen Bangladeş'teki LGBT üyelerinden biri sözlerine şu ifadelerle devam etti, ''LGBT aktivisti ve ölüm cezası karşıtı aktivist olarak, her zaman idam cezası yerine müebbet hapis cezasını tercih ederim...'' ifadelerini kullandı ancak Bangladeş'teki hükûmetin bundan sonraki adımına ilişkin sürecin önemine dikkat çeken topluluk üyesi, firar eden zanlıları bir an önce yakalanması gerekildiğini vurguladı.