Bangladeş'te ülkenin en yetkili mahkemesi tarafından alınan karar ile birlikte, evlenmek için kayıt formunu dolduracak olan kadınlar artık bakire olup olmadıklarını bildirmek zorunda değiller.

Yüksek Mahkeme'nin kararı ile birlikte kayıt formundaki "bakire" ibaresi yerine artık "evlenmemiş" ibaresi yer alacak. Geri kalan iki seçenek olan "dul" ve "boşanmış" ibarelerinde ise değişme olmadı.

Ülkedeki kadın hakları savunucuları, bakire kelimesinin evlilik formunda yer almasının kadınlar için küçük düşürücü olduğunu düşünüyordu ve Pazar günü açıklanan kararı sevinçle karşıladılar.

Mahkeme tarafından alınan bir başka karar ise, artık damat adayları da evlilik durumlarını evlilik formunda bildirmek zorundalar.

Nüfusun çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş'te, kadın haklarını savunanlar evlilik kanunlarındaki kurallar kısıtlayıcı ve ayrımcı olduğu için eleştiriliyordu.

Bangladeş'teki birçok genç kız görücü usulü evliliklere zorlanıyor.

MAHKEME KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Mahkeme, Bengalce "kumari" olan kelimenin evlilik formundan çıkarılmasına karar verdi. "Kumari" evlenmemiş anlamına gelmekle beraber aynı zamanda bakire anlamına da geliyor.

2014 yılında kadın hakları savunucuları tarafından açılan dava ile evlilik kayıt formlarının kadınlar için aşağılayıcı olduğu ve kadınların özel hayatlarını gözler önüne serdiği öne sürüldü.

Pazar günü çıkarılan mahkeme kararı ile, bundan sonra bakire anlamına da gelen "kumari" kelimesinin yerine evlenmemiş kadın anlamına gelen "obibahita" kelimesi kullanılacak.

Evlilik kayıt formunda yapılan değişikliklerin birkaç ay içinde yürürlüğe gireceği düşünülüyor.

Kadın haklarını savunan avukat Aynun Nahar Siddiqua, alınan kararın Bangladeşli kadınların evlilik formundaki eşitliği için eşsiz bir adım olduğunu söyledi. Avukat Siddiqua Bangladeş'te kadın haklarının gelişebilmesi için hukukun yardım edeceğini umduğunu belirtti.