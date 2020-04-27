Bangladeş'te kısıtlamalar sürerken yardım talep eden işçiler gösteri düzenledi

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Dakka'da protestoya katılan çoğu tekstil sektöründen yüzlerce işçi maaşlarını alamadıklarını ifade ederek yardım talebinde bulundu.
Bir tekstil fabrikasında çalışan Muhammed Uccal, "Neredeyse son iki aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Ne paramız var, ne yiyeceğimiz." dedi.
Çekçek sürücüsü Şohelur Rahman, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalar yüzünden bütün gün evinde oturduğunu, hiçbir gelirinin olmadığını, ailesini geçindirmek için herhangi bir birikiminin bulunmadığını söyledi. Rahman, Bangladeş hükümetinin kendilerine yiyecek yardımı yapmadığını belirtti.
Afet Yönetimi Bakanlığından Şah Kamal, hükümetin ülkedeki milyonlarca kişiye yiyecek yardımında bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğini ifade etti.
Bazı sendikalar 15 Nisan'da yaptıkları açıklamada, yaklaşık 10 bin tekstil işçisinin işlerini kaybettiğini duyurmuştu.
Bangladeş Tekstil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği, salgın nedeniyle 3 milyar dolarlık siparişin iptal edildiğini açıklamıştı.
Ülkede salgın nedeniyle 26 Mart'ta başlatılan kısıtlamaların 5 Mayıs'a kadar sürmesi bekleniyor.
Toplam 5 bin 913 Kovid-19 vakasının bulunduğu ülkede şimdiye kadar 152 kişi hayatını kaybetti.
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