İHA

Bangladeş'te ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ederken, Bangladeş’te ilk kez 3 kişide koronavirüse rastlandı.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, diğer ülkelere sıçramaya devam ediyor. Bangladeş'te Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ilk kez 3 kişide korona vakasının doğrulandığı belirtildi.

Açıklamada, virüse rastlanan kişilerin 20 ila 35 yaşları arasında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan döndüklerinin belirlendiği kaydedildi.