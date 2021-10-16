Bangladeş'te Hindu-Müslüman gerilimi: 6 ölü

Dakka Polisi, bölgede tırmanışa geçen gerilimin ardından Hindu tapınaklarına düzenlenen dünkü saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hindu tapınağında, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından 13 Ekim'de patlak veren olaylarda toplam ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Başkent Dakka'nın merkezindeki Beyt-ül Mükerrem Camisi, dün polisin göstericilere müdahalesiyle sonuçlanan olayların ardından yine protestolara sahne oldu.

Cami çevresinde bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapanların cezalandırılması yönünde sloganlar attı.

Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından güneydeki Chandpur'a bağlı Hajiganj bölgesinde 13 Ekim'de olaylar çıkmıştı.