Bangladeş'te haftalardır denizde tekneyle sürüklenen Arakanlı Müslüman sığınmacılar kurtarıldı

AA

Bangladeş Sahil Güvenlik görevlisi binbaşı M. Sohel Rana, çoğu kadın ve çocuk 382 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı taşıyan balıkçı teknesinin dün gece Cox's Bazar'da Teknaf bölgesi açıklarında tespit edildiğini açıkladı.

Rana, 2 ay önce Malezya'ya gitmek için yola çıkan Arakanlı Müslümanların, buraya ulaşamadan geri döndükleri ve haftalardır denizde sürüklendiklerini söyledi.

Cox's Bazar Emniyet Müdürlüğünde görevli başkomiser A.B.M. Mesud Hüseyin de kurtarılanların insan kaçakçıları tarafından kandırıldığını ve teknenin sahibinin Myanmarlı bir Budist olduğunu bildirdi.

Bir istihbarat yetkilisi, kurtarılan sığınmacılardan en az 10'uyla görüştüğünü ve bu kişilerin Cox's Bazar'daki çeşitli kamplardan geldiklerini söylediklerini aktardı.

Yetkili, teknenin en az 7 kez Malezya sahiline yanaşmaya çalıştığını, ancak bu girişimlerinin geri çevrildiğini, yolculuk sırasında bazı mültecilerin yaşamını yitirdiğinin öğrenildiğini de kaydetti.

Yerel basın da yolculuk sırasında 28 mültecinin açlıktan hayatını kaybettiğini duyurdu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.