Bangladeş'te 4 hava yolu şirketi Hindistan'a uçuşları askıya aldı

13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
DAKKA/ Bangladeş'te ulusal bayrak taşıyıcı hava yolu Biman Bangladeş Havayolları ile 3 özel havayolu şirketinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Hindistan'ın yakın zaman önce tüm turist vizelerine getirdiği yasak nedeniyle bu ülkeye uçuşları askıya aldığı bildirildi.
Biman Bangladeş Havayolları Genel Müdürü Mukabbir Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın bugünden itibaren ülkeye kendi vatandaşları dışında ziyaretçi kabul edilmeyeceği yönündeki açıklamasının ardından Dakka'dan Hindistan'a uçuşları ertelemeye karar verdiklerini belirtti.
Hüseyin, hava yolunun, Kuveyt ve Katar'a uçuşları da bu ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ve Kovid-19'un muhtemel yayılımını kontrol etmek için sırasıyla 7 ve 9 Mart'ta askıya aldığını söyledi.
The Daily Star'ın haberine göre yetkililer, Biman Bangladeş'in yanı sıra Bangladeş hava yolu şirketleri US-Bangla, Novoair ve Regent'ın da Hindistan'a uçuşlarını ertelediğini bildirdi.
Diğer yandan, bu hava yolu şirketlerinin, yolcuları geri getirmek için özel seferler düzenleyeceği kaydedildi.
Bugüne kadar yeni tip koronavirüs rastlanan kişi sayısı Bangladeş'te 3, Hindistan'da 75 olarak kaydedilmişti.
Hindistan’ın Dakka Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 12 Mart veya öncesinde verilen vizelerin 15 Nisan'a kadar askıya alındığını, bu tarihe değin yeni vize verilmeyeceğini açıklamıştı.
Hindistan İçişleri Bakanlığı, 13 Mart'tan itibaren diplomatik, resmi, uluslararası örgütler veya çalışma hariç tüm vizelerin 15 Nisan’a kadar askıya alındığını duyurmuştu.
- Google çalışanında Kovid-19'a rastlandı
Hindistan basınında yer alan haberlere göre Google, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore şehrinde bir çalışanında Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.
Karantinaya alınan Google çalışanının 26 yaşında olduğu ve Yunanistan'dan yakın zamanda döndüğü kaydedildi.
Öte yandan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 31 Mart'a kadar tüm sinema salonlarının kapalı tutulmasına karar verildi.
Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 2 artarak 75'e yükseldiği belirtilmişti.
Dün, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmiş, Karnataka eyaletinde 76 yaşındaki erkek Hint vatandaşı, hayatını kaybetmişti.
Kovid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Kovid-19'un "pandemi" olduğunu açıkladı.
,Muhammet Nazım Taşcı
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