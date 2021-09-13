Bangladeş'in Parki Sahili'nde karaya oturan Crystal Gold gemisi

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Çevre uzmanları, 192 metre uzunluğundaki geminin uzun süredir kumsalda terk edilmiş olduğunu ve geminin parçalara ayırma işleminin aynı alanda yapılmasının çevre için ciddi tehdit oluşturacağını iddia ediyor. Uzun süredir sahilde mahsur kalan geminin alüvyon biriktirdiğini ve bu alüvyonların sahilin yakınlarında bulunan Zhou bahçesindeki ağaçlara yayılacağını savunan uzmanlar, biyoçeşitliliği korumak adına geminin en kısa sürede alandan uzaklaştırılması gerektiğini belirtiyor.