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Haberler Dünya

Bangladeş'in Parki Sahili'nde karaya oturan Crystal Gold gemisi

Bangladeş'in güneydoğusundaki Chittagong eyaletinin Parki Plajı'nda, 30 Mayıs 2016 tarihinde Mora Kasırgası nedeniyle karaya oturan Crystal Gold gemisi, aradan geçen yıllara rağmen bu alanda varlığını sürdürüyor.

13.09.2021 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Bangladeş'in Parki Sahili'nde karaya oturan Crystal Gold gemisi
AA

Çevre uzmanları, 192 metre uzunluğundaki geminin uzun süredir kumsalda terk edilmiş olduğunu ve geminin parçalara ayırma işleminin aynı alanda yapılmasının çevre için ciddi tehdit oluşturacağını iddia ediyor. Uzun süredir sahilde mahsur kalan geminin alüvyon biriktirdiğini ve bu alüvyonların sahilin yakınlarında bulunan Zhou bahçesindeki ağaçlara yayılacağını savunan uzmanlar, biyoçeşitliliği korumak adına geminin en kısa sürede alandan uzaklaştırılması gerektiğini belirtiyor.

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