Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu, yeni Bengal yılının insanlığa mutluluk getirmesini diledi

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam, Bengal yeni yılının dünya için mutluluk, barış ve refah getirmesini diledi.
Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Bengal Güneş takviminin ilk günü "Pahela Baishakh"ın ülkenin kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkonsolos İslam, koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm kutlamaların iptal edildiğini hatırlattı.
Anlamı bir yandan "yenilik, güç ve canlılık", diğer yandan "sevgi, birlik, dayanışma ve iş birliği" olan günün şerefine duygularını aktarırken sosyal medya platformlarını kullandıklarını belirten İslam, "Bunlar mevcut şartlarda son derece önemli değerler, zira insanlık olağanüstü zor bir zaman geçirmekte." ifadelerini kullandı.
İslam, yeni yılda Türkiye'yle ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bangladeş ve Türkiye ortak tarih ve kültür ile birbirine bağlıdır. Ankara'da bir yola Bangladeş'in atası olarak kabul edilen Bangabandhu Şeyh Mujibur Rahman'ın adının verilmesi ve Dakka'daki bir yola Mustafa Kemal Atatürk adının verilmesi ilişkilerimizin son dönemdeki gücünün anlaşılması açısından önemlidir. Ayrıca Mevlana Celaleddin Rumi ile Bangladeşli Şah Celali arasındaki tarihi sufi bağlantıları, milli şair Kazi Nazrul İslam'ın Mustafa Kemal Atatürk hakkında şiirler kaleme alması da bunun bir göstergesidir.
Kardeş ülke Türkiye ile aramızdaki kültürel bağları ve alışverişi daha da artırmaya kararlıyız, ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Bu sadece iki halk arasındaki anlayış ve bağlantı düzeyini arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda iş, yatırım, eğitim, turizm ve insani ilişkiler gibi diğer iş birliği alanlarının güçlendirilmesine de olumlu katkıda bulunacaktır. "
Başkonsolos İslam, Bengal yeni yılının tüm dünya için mutluluk, barış ve refah getirmesi temennisinde bulundu.
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