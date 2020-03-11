AA

Bangladeş'de gecekondu mahallesinde çıkan yangında yüzlerce baraka kül oldu



Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında yüzlerce barakanın kül olduğu bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Mirpur bölgesinde yer alan Rupnagar'daki bir gecekondu mahallesinde sabah saatlerinde çıkan yangında yüzlerce baraka alevlere teslim olurken, mahallenin düşük gelirli binlerce sakini evsiz kaldı.

Rupnagar emniyet yetkilisi Abul Kalam Azad, Banglanews'e yaptığı açıklamada, yangında iki saat içinde yaklaşık 200 barakanın yerle bir olduğunu belirtti.

Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık üç saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

Milletvekili Elias Uddin Mollah, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından basına verdiği demeçte, 2 bin civarında barakanın bulunduğu mahallede yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığını belirtti.

Mollah, yangınzedelere yakındaki bir okulda barınma imkanı sağlandığını ifade etti.

Bir soru üzerine, yangının sabotaj olduğu yönündeki iddiaları reddeden Mollah, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve yangının çıkış nedeninin soruşturmanın ardından belli olacağını dile getirdi.

Yöre halkı, yangının başladığı esnada mahalle sakinlerinin çoğunun işte olduğunu ve yangından hiçbir şey kurtaramadığını, sonra elektrik ve gaz tedarikinin kesilmesiyle alevlerin civardaki binalara sıçramasının engellendiğini söyledi.