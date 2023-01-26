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Haberler Dünya

Bangkok'ta alarm: 'Evden çalışın, maske takın' uyarısı geldi

Bangkok'ta tehlikeli seviyelere ulaşan hava kirliliği nedeniyle halka evden çalışmaları ve yüz maskesi takmaları tavsiye edildi.

Giriş: 26.01.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Bangkok'ta alarm: 'Evden çalışın, maske takın' uyarısı geldi
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Guardian'ın haberine göre yetkililer, insanları işe gidip gelmek için özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanma, evden çalışma ve inşaat faaliyetleri gibi kirlilik kaynaklarını azaltma çağrısında bulundu.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, kirliliğin Perşembe günü artmasının beklendiğini ancak bunun okulların kapatılmasını gerektirmediğini söyledi. Sittipunt "İnsanlardan bir seyahat planlamadan önce kirlilik seviyesini kontrol ederek hazırlıklı olmalarını rica ediyorum. Bangkok Büyükşehir İdaresi toz kaynaklarını kontrol edecek ve şantiyeler gibi toz üreten faaliyetlerden işbirliği isteyecektir" dedi, durumun daha da kötüleşmesi halinde ulaşıma sınırlama getirilmesinin değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Aralık ayından Nisan ayına kadarki süreçte gerçekleşen orman yangınları, Tayland'da hava kirliliğinin başlıca nedeni olarak görülüyor. Bu yangınlardan kaynaklanan kirlilik; fabrikalar, inşaatlar ve trafik nedeniyle zaten kötü olan hava koşullarına sahip Bangkok'u daha da etkiliyor.

Sağlık Bakanlığı sekreteri Dr. Opas Karnkawinpong yaptığı açıklamada, tüm il halk sağlığı hizmetlerinin durumu izleyeceğini ve üç günden fazla üst üste yüksek düzeyde kirlilik yaşayan illerde acil durum merkezlerinin açılacağını söyledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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