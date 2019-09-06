Banggood kargo takibi nasıl yapılır?

Banggood kargo takip sistemi nedir? sorusu Banggood sitesi üzerinden alıveriş yapan ve Türkiye'de teslimat bekleyenler tarafından soruluyor. Banggood kargo takibine dair detaylar haberimizde.

BANGGOOD KARGO TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Tamamen rakamlardan oluşan kargo takip kodu Türkiye Gümrüğü'ne gelene kadar Kingsruns.com‘dan takip edilebiliyor. Kargo, Türkiye’ye giriş yapıp gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra “custom released” görünüyor. Bu kargonun gümrükten çıktığı, Türkiye'de kargoya teslim edildiği/edileceği anlamını taşıyor. Sipariş aşamasında verdiğimiz telefon numarasına Türkiye'deki kargodan yeni kargo takip kodu geliyor. Yeni kargo takip kodumuzla, hangi kargo şirketinden geldiyse mesaj o şiretin kargo gönderi takip sayfasından takibini yapabiliyoruz. Gümrükten çıktıktan 1-3 gün sonra kargolar elinizde olacaktır.

Banggood kargolarının Türkiye içerisinde dağıtımını genellikle Yurtiçi Kargo üstleniyor. Çok nadir de olsa PTT'de kargo dağıtım işlemine eklenebiliyor.

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