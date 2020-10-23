Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile sözleşme imzaladı

Sözeri, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kulübün hedefleri doğrultusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
Ligde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet alıp 2 kez berabere kalan, 6 gol atıp 8 gol yiyen Bandırma temsilcisinin çok kötü durumda olmadığını belirten Sözeri, bu kadronun en kötü ihtimalle play-off oynayabileceğini dile getirdi.
Bordo-beyazlı ekibin maçlarını izlediklerini dile getiren Erkan Sözeri, şöyle konuştu:
"Tesisler konusunda eksikler var ancak yönetim kurulu ve başkanın bu eksikleri giderme yönünde gayretleri de var. Güzel bir birliktelik olursa Süper Lig hedefini de kovalamamamız için hiçbir engelimiz yok. Bu hafta iyi bir başlangıç yaparak hedefimize ilerlemeyi sürdüreceğiz. Daha önce çalıştığımız takımlarda, defans ve hücum yapabilen takım olmaya çalıştık, hedeflerimize de ulaştık. Bu bizi hedefe ulaştırmak için bir nebze de olsa faydalı olur. Bandırmaspor'da hatalar var ancak bu hataları düzeltebilecek bir kadro da var."
Sözleşmenin imzalanmasıyla sona eren törene, kulüp basın sözcüsü Özer Aydın da katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!