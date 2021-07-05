Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Lokman Gör, daha önce Pendikspor, Samsunspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Alanyaspor ve son olarak Altay forması giymişti.