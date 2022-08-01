Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ön libero mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Güçtekin Belçika'nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı.

Geçen sezon Belçika'nın KVC Westerlo kadrosunda yer alan Oğuz Kaan Güçtekin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Konyaspor takımlarında forma giydi.