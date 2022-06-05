Bordo-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Sayın Gürsel'e Bandırmaspor kariyerinde bir kez daha başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Balıkesir ekibi, Mustafa Gürsel direktörlüğünde 2021-2022 sezonunu 62 puanla 3. sırada tamamlamış, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilmişti.