Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarını değerlendiren Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, '' TFF tüm liglerin amatörde dahil oynanacağını açıkladı ancak nasıl oynanacağını açıklamadı. Biz birkaç vaka varken ligleri iptal ettik ve doğru bir karardı. Şimdi binlerce vaka var biz sahalara dönüyoruz.
''TFF'NİN HAZIRLADIĞI PROTOKOLÜN ALT LİGLERDE UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Alt liglerde teknik imkanların yetersizliğine değinen Göçmez, ''Futbola Dönüş protokolü yayınlandı. Alt liglerde bunun uygulanamayacağı tüm kulüpler tarafından söylendi. Bu gerçek ile yüzleşmeliyiz alt liglerde ne yazık ki endüstriyel futbolun imkanları yok. Alt liglerde statların, antreman sahalarının teknik ve altyapı olanakları ne kadar biliniyor emin değilim. Sadece 1 takımı havalimanından otele taşımak için 3 otobüs gerekiyor. 30 futbolcu için 10 soyunma odası gerekiyor. Bu protokol sorumluğu tamamıyla kulüplere ve futbolculara yüklüyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bu kararın TFF'nin kendi kararı olduğu, görüş ve öneri vermedikleri ve kesinlikle bundan sonra olacaklardan sorumlu olmadıklarını belirtiyor. Tüm alt liglerin şu anda başka sorunları da var. Gelirlerimiz sıfırlandı ve ciddi sorumluluklarımız var TFF'den ödeme alamıyoruz'' diye konuştu.
"KUPAYI SAHADA KALDIRMAK İSTİYORUZ''
Şampiyonluğu çok istediklerini belirten Göçmez, ''Biz son birkaç gündür konuşulanları değerlendiriyor, tartışıyor ve konuşuyoruz ama bir tarafta da her maçı oynayacakmışız gibi hazırlanıyor ve bu şekilde takımı motive ediyoruz. Ama bir endişemiz de liglerde rekabet ne kadar sağlıklı olacak? İddiası olmayan orta sıralardaki takımlar veya küme düşmesi kesinleşmiş takımlar takımlarını nasıl ayakta tutacak ve maçlara nasıl motive edecek?
Gönlümüz her şeyin normal şartlarda olması ve coşkulu bir biçimde kupayı Bandırma'ya getirmek. Taraftarımızla kutlamak. Biz sezonun ilk maçından bu yana iddiasını ortaya koyan sezon boyunca liderlik yarışından hiç kopmayan bir takım çizgisindeyiz. 28 maç sonunda lideriz ve kalan 6 maçın dördünü kazandığımızda şampiyonluğu garantiliyoruz. Tabi ki bu emeğimizin karşılığını son maça kadar yaşanan bir heyecanla almak en büyük arzumuz. Biz tarihin en uzun sürdüğü liglerde şampiyon olacağız ve tarihe geçeceğiz'' dedi.
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