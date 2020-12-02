Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.

Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı, 14 futbolcu ve 6 personel olmak üzere 20'ye ulaştı.