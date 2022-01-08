Spor Toto 1. Lig’de Denizlispor, 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada Bandırmaspor’u deplasmanda 4-3 mağlup etti.

22. dakikada Hakan Çinemre'nin kendi kalesini havalandırmasıyla 1-0 öne geçen Bandırmaspor 32'de Doğan Can ile farkı 2'ye çıkardı. 35. dakikada Kerim Avcı ilk yarının sonucunu söyledi: 3-0.

Denizlispor ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 48'de Oğuz 51'de İlhan 65'te Özer Özdemir ile 3 gol bulan Denizlispor 90+6'da Ömer Şişmanoğlu ile galibiyete uzandı.