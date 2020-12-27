Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Cihan Aydın, Cem Özbay, Mehmet Emin Tuğral

Adanaspor: Karacic, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Furkan Şeker, Donkor, Ömer Çiçek (Dk. 72 Belem),Atalay Babacan (Dk. 84 Ozan Papaker),Serhat Tunç (Dk. 88 Cenk Alptekin),Celil Yüksel, Ergin Keleş (Dk. 84 Berkan Fırat),Rayan

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Onur Akbay (Dk. 90+6 Mehmet Yiğit),Orhan Ovacıklı, Abdurrahim Dursun, Gökay Güney, Doğan Can Davas (Dk. 84 Hakan Bilgiç),İshak Çakmak, Landel, Selçuk Alibaz (Dk. 78 Del Valle),Traore (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran),Pote

Goller: Dk. 8 Atalay Babacan (Adanaspor),Dk. 21 Doğan Can Davas, Dk. 90+6 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Donkor, Dk 34 Celil Yüksel, Dk. 90+4 Furkan Şeker, Dk. 90+5 Canberk Dilaver (Adanaspor),Dk. 62 Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor)