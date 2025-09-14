Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Trabzonspor
        TS
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor: 1 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor: 1 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Keçiörengücü, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor haftayı 8, Keçiörengücü ise 5 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 18:24 Güncelleme: 14.09.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırma'da puanlar paylaşıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibini öne geçiren golü 11'de Douglas Tanque atarken, konuk ekibe galibiyeti getiren golü ise 27. dakikada İbrahim Akdağ kaydetti.

        Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 8'e, Keçiörengücü ise 5'e yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki Bandırmaspor, Serik Spor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Bodrum FK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Gözler onlarda da olacak
        Gözler onlarda da olacak
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Süper Mario'nun mütevazi bir tesisatçıdan oyun ikonuna dönüşüm hikayesi
        Süper Mario'nun mütevazi bir tesisatçıdan oyun ikonuna dönüşüm hikayesi
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Habertürk Anasayfa