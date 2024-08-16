Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bandırma Onyedi Eylül, Karamanoğlu Mehmetbey, Ordu, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı

        Bandırma Onyedi Eylül, Karamanoğlu Mehmetbey, Ordu, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı

        4 üniversite öğretim üyesi alımı ilanı yayımladı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 32, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5, Ordu Üniversitesi 8 ve Erciyes Üniversitesi 59 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. İlana göre alımlar, farklı fakültelere doktor öğretim üyesi, profesör, doçent gibi uzmanlık alanlarına yapılacak. Toplam 104 öğretim üyesi alımı için başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı belli oldu. İşte Bandırma Onyedi Eylül, Karamanoğlu Mehmetbey, Ordu, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi ilanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 09:52 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre toplam 104 öğretim üyesi alımı yapılacak. İlanda başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı gibi detaylara yer verildi. Adaylar başvurularını şahsen veya çevrim içi şeklinde gerçekleştirebilecek. İşte, Bandırma Onyedi Eylül, Karamanoğlu Mehmetbey, Ordu, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı…

        • 2

          BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

          Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 32 öğretim üyesi alacak. Adaylar, başvurularını 15 Ağustos-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden yapacak ve işlemler bu link üzerinden yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

          Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

        • 3

          KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

          Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5 öğretim üyesi için kadro açtığını duyurdu. Adaylar, 16 Ağustos-2 Eylül 2024 tarihleri arasında http://kmu.edu.tr/personel adresinden elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirecek.

          Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklenmek suretiyle de yapabilirler.

        • 4

          ORDU ÜNİVERSİTESİ

          Ordu Üniversitesi farklı fakültelerde olmak üzere 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Adaylar, 16-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.

          Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru yapmak isteyenler, www.odu.edu.tr adresinden Başvuru Formunu alıp doldurduktan sonra istenen belgelerle Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat edecekler.

        • 5

          ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

          Erciyes Üniversitesi 55 öğretim üyesi ve 4 öğretim elemanı alacak. Her iki alım için başvurular, 15 Ağustos’ta başladı ve 29 Ağustos’ta sona erecek.

          Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şartı bulunuyor.

        • 6
        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale ve Manisa'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale ve Manisa'da son durum
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Habertürk Anasayfa